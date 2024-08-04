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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı

Zonguldak'ta bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu 16 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:11
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası

Zonguldak'ta meydana gelen bir trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki kavşakta gerçekleşti.

Kaza Detayları

16 yaşındaki V.T.Ç. yönetimindeki 67 AEH 044 plakalı motosiklet, C.K. tarafından idare edilen 67 DT 622 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hemen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobil sürücüsü C.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine yönlendirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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