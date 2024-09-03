Zonguldak'ta Motosiklet ve Çekici Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak'ta Feci Kaza
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada, çekici ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kazanın Detayları
53 yaşındaki S.C. tarafından yönetilen 67 ABT 428 plakalı çekici, 18 yaşındaki Alperen Taşkın'ın kullandığı 81 ADS 551 plakalı motosikletle Taşbaşı Caddesi kavşağında çarpıştı. Yaralıların Durumu
Kaza sonucunda motosikletin sürücüsü Alperen Taşkın ile birlikteki Samet Taşkın (25) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrasında yaralıları kentteki farklı hastanelere kaldırdı.
Ne yazık ki, Alperen Taşkın, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Samet Taşkın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.