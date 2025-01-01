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Zonguldak'ta Öğretmenlerin Bulduğu Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Zonguldak'ta öğretmenler tarafından bulunan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:34
Zonguldak'ta Öğretmenlerin Bulduğu Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Zonguldak'ta Yaralı Şahin için Umut Var

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, öğretmenler tarafından yolda bulunan yaralı bir şahin, tedavi altına alındı. Olay, Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kurtlar Ortaokulu öğretmenleri Selim Gürel ve Müjdat Vural'ın, seyir halindeyken Okçular köyü mevkisinde yaralı şahini fark etmesiyle başladı.

Yaralı kuşun uçamadığını gören öğretmenler, kanadından yara aldığını tespit etti. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek, yaralı şahini teslim aldılar.

Öğretmen Müjdat Vural, durum hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaralı halde yolda gördüğümüz şahini yakaladık. Kanadındaki yarayı fark ettik. Ekiplere haber verdik ve ardından kuşu onlara teslim ettik. Bu hayvan çok özel ve güzel. Eğer imkanımız olsaydı, tedavi ve bakımını kendimiz yapardık," dedi.

Yetkililer, yaralı şahinin tedavi sürecinin ardından tekrar doğaya salınacağını belirtti. Bu tür olayların, doğanın korunması ve hayvanları koruma bilincinin artması açısından önemli olduğunu vurguladı.

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