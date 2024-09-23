Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Zonguldak'ta Eğitime 1 Gün Ara

Zonguldak'ta yaşanan olumsuz hava koşulları, eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, kentteki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine bugünden itibaren ara verildi.

Resmi Açıklama ve Kapsam

Valilik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu kararın sadece örgün eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmayıp, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar gibi yaygın eğitim kurumlarını da kapsadığını belirtti. Bu durum, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini önceliklendirmek amacıyla alındı.

İdari İzin ve Kamu Çalışanları

Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı vurgulandı. Bu düzenleme, personelin sağlığını koruma amacı taşımaktadır.

Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte eğitim faaliyetlerinin yeniden başlayacağı belirtildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu süreçte dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.