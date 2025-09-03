Zonguldak'ta Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Müdahale ve durum

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da alevleri söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 dekar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışması sürüyor.

