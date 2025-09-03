DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
48,12 -0,3%
ALTIN
4.706,86 -0,68%
BITCOIN
4.578.103,68 0,16%

Zonguldak'ta Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Kilimli Gelik Ayiçi Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yaklaşık 2 dekar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:55
Zonguldak'ta Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Müdahale ve durum

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da alevleri söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 dekar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışması sürüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 dekar alanın...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 dekar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışması sürüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 dekar alanın...

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
Isparta'da Türkiye'nin İlk Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı
3
Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı: 1 Milyon Yen Kaybı
4
Afyonkarahisar'da Köylülerin Lavanta Geliri Köy Bütçesine Dönüyor
5
Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike
6
Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti
7
İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na 'hayatta kalın' yorumu — Tepkiler büyüyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor