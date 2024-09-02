Zonguldak'ta Otobüs ve Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 24 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Gökçebey-Yenice yolunda sefer yapan Metro Turizm ait 61 S 0870 plakalı yolcu otobüsü, 61 yaşındaki sürücü Cevdet Çağlayan kontrolündeyken, Karahatipler mevkisinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı şeride geçerek Bilal Aşık yönetimindeki tomruk yüklü 37 HB 447 plakalı kamyonla çarpıştı.

Olay Yeri ve Kurtarma Çalışmaları

Olay sonrası jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar, itfaiye ekiplerince otobüsten çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yapılan kontrollerde sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs kazasında yaralananlar, Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; bunlar arasında 4 çocuk da vardı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumu ciddi.

Ulaşımda Yeniden Normalleşme

Kazak sonrası ulaşıma kapalı olan yol, müdahale sonrası kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Olay yerinde büyük üzüntüye neden olan bu ani kazada otobüsteki bir kedi de itfaiye ekiplerince kurtarılıp jandarma görevlilerine teslim edildi.

Valilikten Açıklama

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Zonguldak Valiliği, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Zonguldak-Karabük Yolu'nun 5. kilometresinde meydana gelen ve hepimizi derinden üzen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü virajda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otobüs ve kamyon şoförleri hayatını kaybetti, 24 yolcumuz yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızdan 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor." ifadelerine yer verdi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaza yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaza yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaza yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaza yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaza yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaza yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaza yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaza yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.