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Zonguldak'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: 4 Yaralı

Zonguldak'ta su kanalına devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 23:28
Zonguldak'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: 4 Yaralı

Zonguldak'ta Otomobil Kazası

Zonguldak'ta meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Uğur G. (38) tarafından yönetilen 41AFP 319 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde su kanalına devrildi.

Kaza Detayları

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kaza sonrasında, sürücü Uğur G. ile eşi Aynur A.G. (34) ve çocukları Z.Ç.G. (10) ile Y.R.G. (4) yaralandı.

Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralıların hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza...

Zonguldak'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza...

Zonguldak'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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