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Zonguldak'ta Otomobilde Kayıp Kişi Cansız Bulundu

Zonguldak'ta otomobilde bulunan cesedin, kayıp olan Mehmet Güreşçi'ye ait olduğu belirlendi. Olay polis ekiplerini harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:41
Zonguldak'ta Otomobilde Kayıp Kişi Cansız Bulundu

Zonguldak'ta Korkunç Bulgu: Otomobilde Bir Ceset

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olay, bölge halkını derinden üzdü. Kışla Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önüne bırakılan 27 BOD 37 plakalı otomobilden kötü kokular yükselmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildiren vatandaşlar, yetkilileri harekete geçirdi.

Olay Yeri İncelemesi

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin kapısını açtıklarında bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştılar. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 41 yaşındaki Mehmet Güreşçi'ye ait olduğu tespit edildi.

Aile Kayıp İhbarı Yapmıştı

Dün akşam saatlerinde eve dönmeyecek olan Güreşçi için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası Güreşçi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgedeki halk ve aile üyeleri büyük bir üzüntü içinde.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu. Polis ekipleri, olay...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu. Polis ekipleri, olay...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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