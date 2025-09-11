Zonguldak'ta Özel Gereksinimli Cemre'nin Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Zonguldak'ta 25 yaşındaki özel gereksinimli Cemre Çınar'ın gelinlik hayali, annesi Canan Kayaşimşir'in düzenlediği temsili düğünle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:54
Zonguldak'ta Özel Gereksinimli Cemre'nin Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Zonguldak'ta 25 yaşındaki Cemre Çınar'ın gelinlik hayali temsili düğünle gerçekleşti

Zonguldak'ta yaşayan 25 yaşındaki Cemre Çınar'ın uzun süredir kurduğu gelinlik giyme hayali, annesi Canan Kayaşimşir tarafından düzenlenen temsili düğünle gerçeğe dönüştü.

Anne Kayaşimşir, kızının bu özel isteğini yerine getirmek için gelin arabası, pasta, orkestra ve gelinlik gibi tüm ayrıntıları titizlikle planladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, yakınları ve komşuları temsili düğüne davet edildi.

Törenin akışı ve duygusal anlar

Yoğun ilgi gören törende gelinlik giyen Cemre Çınar, davetlilerle birlikte dans etti ve eğlendi. Etkinlik, hem katılımcılar hem de ailenin yakın çevresi için unutulmaz bir güne dönüştü.

Anne ve kızın sözleri

Canan Kayaşimşir, gazetecilere yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Kimse çocuğunun özel gereksinimli çocuk olmasını beklemez. Gelin olmayı çok istiyordu. Ben de hayalini gerçekleştirdim, herkes geldi. Allah herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. Benim evladım özel. Rabb'im bana Cemre'mi verdiği için o kadar mutluyum ki anlatamam."

Cemre Çınar ise gelin olmayı çok istediğini belirterek, hayalinin gerçekleştiğini ifade etti.

Temsili düğün, özel gereksinimli bireylerin hayallerinin desteklenmesinin ve toplumun kapsayıcılığının sembolik bir örneği olarak değerlendirildi.

Zonguldak'ta özel gereksinimli kadın için temsili düğün yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen düğünde...

Zonguldak'ta özel gereksinimli kadın için temsili düğün yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen düğünde gelinlik giyen Cemre Çınar, dans etti, davetlilerle eğlendi.

Zonguldak'ta özel gereksinimli kadın için temsili düğün yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen düğünde...

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Havza'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
3
Bayraktar: Gastech 2025'te Doğal Gaz Arz Güvenliği İçin Kritik Anlaşmalar
4
Ticaret Bakanlığı'ndan Motosiklet Denetimi: Yetki Belgesiz Satışlara Ceza
5
Bali ve Doğu Nusa Tenggara'yı Vuran Sel: 20 Ölü, 6 Kayıp
6
AYM, Mehmet Murat Çalık'ın tahliye talebini reddetti
7
Batı Trakya Türkleri Mizanlı Azınlık İlkokulunun Açılmamasını Protesto Etti

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te