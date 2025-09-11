Zonguldak'ta Özel Gereksinimli Cemre'nin Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Zonguldak'ta 25 yaşındaki Cemre Çınar'ın gelinlik hayali temsili düğünle gerçekleşti

Zonguldak'ta yaşayan 25 yaşındaki Cemre Çınar'ın uzun süredir kurduğu gelinlik giyme hayali, annesi Canan Kayaşimşir tarafından düzenlenen temsili düğünle gerçeğe dönüştü.

Anne Kayaşimşir, kızının bu özel isteğini yerine getirmek için gelin arabası, pasta, orkestra ve gelinlik gibi tüm ayrıntıları titizlikle planladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, yakınları ve komşuları temsili düğüne davet edildi.

Törenin akışı ve duygusal anlar

Yoğun ilgi gören törende gelinlik giyen Cemre Çınar, davetlilerle birlikte dans etti ve eğlendi. Etkinlik, hem katılımcılar hem de ailenin yakın çevresi için unutulmaz bir güne dönüştü.

Anne ve kızın sözleri

Canan Kayaşimşir, gazetecilere yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Kimse çocuğunun özel gereksinimli çocuk olmasını beklemez. Gelin olmayı çok istiyordu. Ben de hayalini gerçekleştirdim, herkes geldi. Allah herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. Benim evladım özel. Rabb'im bana Cemre'mi verdiği için o kadar mutluyum ki anlatamam."

Cemre Çınar ise gelin olmayı çok istediğini belirterek, hayalinin gerçekleştiğini ifade etti.

Temsili düğün, özel gereksinimli bireylerin hayallerinin desteklenmesinin ve toplumun kapsayıcılığının sembolik bir örneği olarak değerlendirildi.

