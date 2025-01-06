Zonguldak'ta Polise Mukavemet Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta Polise Mukavemet Olayı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alınan O.F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışma ve Gözaltı Anı

O.F.A, 67 ABN 070 plakalı motosikletle trafikte kasksız ilerlerken, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı plaka sorgulamasında motosikletin trafikten menedilmesi gerektiği belirtilince, sürücü motosikletiyle olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Sürücü, bir iş yerinin önüne geldiğinde motosikletini bırakıp içeri girdi. Trafik ekipleri, cezai işlem uygulama sırasında dışarı çıkan O.F.A, yazılan cezayı imzalamayarak polis memuru M.A. ile tartışmaya başladı. Bu sırada sürücü, polis memurunu iterek olay yerinden gitmeye çalıştı ve ekipler tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Ceza

Emniyetteki işlemleri ardından, O.F.A, "polise mukavemet, darp ve görevli memurun görevini yapmasına engel olma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliye toplam 7 bin 500 lira idari para cezası uygulandı ve motosikletine el konuldu.

Olay sırasında bir darp raporu alan polis memuru, durumu yasal mercilere taşıdı. Şüphelinin yaşananları güvenlik kameralarıyla kaydeden görüntülerde, motosikleti götürme çabası ve sonrasındaki tartışma anları yer aldı.