Zonguldak'ta Ruhsatsız 8 Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta Güvenlik Önlemleri Artıyor

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu maden ocaklarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan Tespitler ve Ele Geçirilen Eşyalar

Ekipler tarafından tespit edilen maden ocaklarının çevresinde toplamda 160 metre ray, 4 vinç ve 3 vagon ele geçirildi. Olayla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi. Bu operasyon, ruhsatsız madencilik faaliyetlerine karşı alınan sıkı önlemleri ve denetimleri gözler önüne serdi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı kapatıldı. Ekipler tarafından tespit edilen 8 ocağın çevresinde 160 metre ray, 4 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.