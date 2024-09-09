Zonguldak'ta Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ta Duygusal Veda

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, memleketi Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı Hava Yoluyla Getirildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na ulaştırılan şehidin naaşı, burada ailesi ve birçok yetkili tarafından karşılandı. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze Töreni Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Zonguldak'a hareket etmeden önce, Ormanlı beldesindeki meydanda düzenlenen cenaze töreni sırasında Ömer Eroğlu'nun eşi Gülcan, babası Ali, annesi Hafize ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Defin İşlemleri ve Katılımcılar

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eroğlu'nun naaşı, kortejle Ortacı köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti ve CHP temsilcileri ile çeşitli kamu kurumlarının müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.