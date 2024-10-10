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Zonguldak'ta Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta bir silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 00:01
Zonguldak'ta Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Silahlı Saldırı Vakası

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, ormanlık bir alanda meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Bılık ve Alparslan köyleri arasında gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganlar tarafından Yüksel K. (46) ve kuzeni Hayrettin Ç. (60) hedef alındı.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, Hayrettin Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel K. ise Devrek Devlet Hastanesine ambulansla kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmadan Soruşturma Süreci

Olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayın nedenine yönelik soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Ambulansla Devrek...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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