Zonguldak'ta şofbenden sızan gaz 18 yaşındaki Şebnem'i öldürdü

Gülüç'te banyodaki tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren 18 yaşındaki Şebnem Çetinkaya için Hatip Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:03
Olayın ayrıntıları

Karadeniz Ereğli ilçesinde polis memuru Özcan Çetinkaya'nın kızı 18 yaşındaki Şebnem Çetinkaya, babaannesinin Gülüç'teki evinde kaldığı sırada banyodaki tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Gülüç mevkiindeki evde meydana geldi. Banyo yapmak için içeri giren Şebnem Çetinkaya uzun süre dışarı çıkmayınca şüphelenen aile bireyleri kapıyı açıp içeri girdi ve genç kızın baygın halde yerde yattığını gördü. Yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaklaşık bir saat boyunca Şebnem Çetinkaya’yı hayata döndürmek için müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından genç kız ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı; doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni

Acı haberin ardından Çetinkaya ailesi ve mesai arkadaşları derin üzüntü yaşadı. Genç kız için Hatip Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, çok sayıda polis memuru, kurum amiri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şebnem Çetinkaya, dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi.

ŞEBNEM ÇETİNKAYA

