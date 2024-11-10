DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.763.171,12 -5,39%

Zonguldak'ta Tarım Aracı Devrildi: Anne Hayatını Kaybetti, Baba ve Oğlu Ağır Yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracında anne hayatını kaybetti, baba ve oğlu ise ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:35
Zonguldak'ta Tarım Aracı Devrildi: Anne Hayatını Kaybetti, Baba ve Oğlu Ağır Yaralandı

Zonguldak'ta Feci Kaza: Tarım Aracı Devrildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, bir ailenin hayatını değiştirdi. B.D. tarafından kullanılan ve 'pat pat' olarak bilinen tarım aracı, Bakırlık köyünde devrildi.

Kazada Yaralananlar ve Hayatını Kaybedenler

Kazada, sürücü B.D. ile birlikte araçta bulunan eşi A.D. (39) ve 10 yaşındaki oğlu P.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hızla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.

Ancak ne yazık ki, A.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan, A.D.'nin eşi B.D. ve oğlu P.D.'nin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Bu kaza, tarım araçlarındaki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
2
CSO, Atatürk'ü Anma Konseri ile Saygı Durdurdu
3
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Müze Köşkü Açılışı
5
İsveçli Akademisyen Felicetti: 'İsrail, Lübnan'da 11 Bin Camiyi Yok Etti'
6
Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 86. Yılı
7
Bakan Yardımcısı Boyraz, Sakarya'da Gençlerle Ayva Hasadı Yaptı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek