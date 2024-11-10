Zonguldak'ta Tarım Aracı Devrildi: Anne Hayatını Kaybetti, Baba ve Oğlu Ağır Yaralandı

Zonguldak'ta Feci Kaza: Tarım Aracı Devrildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, bir ailenin hayatını değiştirdi. B.D. tarafından kullanılan ve 'pat pat' olarak bilinen tarım aracı, Bakırlık köyünde devrildi.

Kazada Yaralananlar ve Hayatını Kaybedenler

Kazada, sürücü B.D. ile birlikte araçta bulunan eşi A.D. (39) ve 10 yaşındaki oğlu P.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hızla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.

Ancak ne yazık ki, A.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan, A.D.'nin eşi B.D. ve oğlu P.D.'nin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Bu kaza, tarım araçlarındaki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.