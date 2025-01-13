Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta tefecilik yaptığı belirlenen bir zanlı tutuklanırken, üç şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:39
Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki tefecilik faaliyetlerine karşı bir dizi çalışma başlattı.

Üç ay süren teknik ve fiziki takiplerin ardından yapılan operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Adliye sürecinin ardından, üç zanlıdan biri tutuklandı. Operasyona ilişkin detaylar ve diğer şüphelilerin durumu hakkında soruşturma devam ediyor.

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