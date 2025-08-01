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Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 13:40
Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta Tefecilik Dalgası

Zonguldak'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentteki tefecilik faaliyetlerine yönelik aldıkları ihbarlar üzerine harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Teknik ve fiziki takip sonrasında, aynı aileden olan 4 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba Y.K. ve oğlu V.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler O.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlginç Gelişmeler

Öte yandan, şüphelilerin adliye önünde bekleyen yakınlarının sinir krizi geçirdiği gözlemlenirken, bu durum dikkat çekti.

Zonguldak'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si...

Zonguldak'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si...

Zonguldak'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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