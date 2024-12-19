Zonguldak'ta Temizlik Personeli İçinde Para Bulunan Poşeti Sahibine Ulaştırdı

Zonguldak'ta Temizlik Personelinden Örnek Davranış

Zonguldak'ta gerçekleşen bir olay, insanlık örneği olarak öne çıktı. Temizlik personeli Barış Aydın (43) ve Rıza Koçaklı (28), Soğuksu pazar yerinde yaptıkları temizlik sırasında içinde para bulunan bir poşet buldu.

Poşetin Sahibi Tespit Edildi

Pazar yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle birlikte, bulunan poşetin pahalı bir ürün satışı yapan pazarcı esnafı Mustafa Toprak'a ait olduğu belirlendi. Kilimli ilçesinde ikamet eden Toprak'a, poşetin kendisine ait olduğu güvenilir bir şekilde doğrulandı.

Poşet Sahibine Ulaştırıldı

Mustafa Toprak'ın görüntülü arama yoluyla onay alınmasının ardından, poşet Mustafa Aksu isimli bir yakın aracılığıyla sahibi olan Toprak'a teslim edildi. Temizlik çalışanları Aydın ve Koçaklı, bu davranışlarının bir insanlık görevi olduğunu dile getirdiler.

Zonguldak'ta temizlik personeli, pazar yerinde buldukları içinde para olan poşeti sahibine ulaştırdı.

Zonguldak'ta temizlik personeli, pazar yerinde buldukları içinde para olan poşeti sahibine ulaştırdı.