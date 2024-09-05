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Zonguldak'ta Terastan Düşen Kadının Ölümüyle İlgili Beraat Kararı

Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüyle ilgili sanığa beraat kararı verildi. Aile kararı istinafa taşımaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:15
Zonguldak'ta Terastan Düşen Kadının Ölümüyle İlgili Beraat Kararı

Zonguldak'taki Teras Olayında Beraat Kararı

Zonguldak'ta, terastan düşerek yaşamını yitiren Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanık için beraat kararı verildi. Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Usta'nın babası Kenan Usta ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanık B.C.A. duruşmaya katılmadı.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki son görüşünde, sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan cezalandırılmasını istemiş, fakat "taksirle ölüme neden olma" suçunun yasal koşullarının oluşmadığını belirterek beraatini talep etmiştir.

Aile avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, Usta'nın sadece bir saat içerde kalıp ağladığını, bunun sonucunda sinirlenip tartışmaya girdiğini ifade etti. Dizlek, "Kendi ifadesinde 'İhtimal vermedim.' diyor ama bir insanın atlayacağına dair sinyalleri göz önünde bulundurmamız gerekir. Sanık, Usta düştükten sonra 3-5 dakika içinde aşağı inmiştir," sözleriyle olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Aile Karara Tepki Gösterdi

Mahkeme, sanığa iki suçtan da beraat verdi. Davanın ardından Kenan Usta, adliye önünde karara tepki gösterirken, avukat Dizlek ise "Kararı istinafa taşıyacağız. Ne mütalaaya ne de karara katılmak mümkün değil," dedi.

Olayın Gelişimi

5 Şubat 2021 tarihinde Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'a gelerek erkek arkadaşı B.C.A.'dan evlenme teklifi istemiş, alınan olumsuz yanıt sonrasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Usta, 8. kattaki dairenin terasına yönelmiş, B.C.A. onu tutmaya çalışmış ancak başaramamıştı. Usta, bu sırada düşerek hayatını kaybetmişti.

Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığın beraatına...

Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığın beraatına karar verildi. Baba Kenan Usta, adliye çıkışı karara tepki gösterdi.

Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığın beraatına...

Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığın beraatına karar verildi. Baba Kenan Usta, adliye çıkışı karara tepki gösterdi.

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