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Zonguldak'ta Terk Edilen Köpek Yavrusu, Yeni Bir Yuva Buldu

Zonguldak'ta çöp konteynerinin yanına terk edilen köpek yavrusu, hayvansever bir aile tarafından sahiplenildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:05
Zonguldak'ta Terk Edilen Köpek Yavrusu, Yeni Bir Yuva Buldu

Zonguldak'ta, çöp konteynerinin yanına bırakılan bir köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından yeni bir yuvaya kavuştu. Olay, İnağzı Mahallesi, Ziya Üzgül Sokak'ta meydana geldi.

Bir kişi, otomobiliyle çöpünü attıktan sonra “teriyer” cinsi köpek yavrusunu konteynerin yanına bırakarak uzaklaştı. O an araca doğru koşan köpek, çevresindeki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve bir ağaca sığındı.

Bu durumu fark eden mahalleli Zülfiye Kuku, yavru köpeği kurtarıp evine getirdi. Eşi Orhan Kuku ile birlikte yavruyu sahiplendirmeye karar veren aile, hayvanseverliği ile tanınan Zeynep Tirgil'e teslim ederek köpeğin yuvaya kavuşmasını sağladı.

Olayın görüntüleri ise çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Orhan Kuku, yaptığı açıklamada, devamında yaşananları şu şekilde aktardı: “Kameraları inceleyince olayı anladık. Adam çöpe bir şey atarken etrafı kontrol ediyor. Burada köpekleri de görüyor. Herhalde 'Burada sahip çıkarlar.' diye sağ kapıdan köpeği çıkarıyor. Dönüp köpeğe bakıyor, sonra arkasına bakmadan gidiyor. Hayvan sahibinin gittiğini anlayınca peşinden koşuyor. Eşim de çıkıyor, köpeği alıyor ve sahiplendiriyor.”

Kuku, bu durumu vicdansızlık olarak değerlendirerek, “Eğer bakamıyorsa, bilinçli bıraktıysa gelip bana bıraksaydı. 'Ben bu köpeğe bakamıyorum, bakar mısın?' deseydi, alır bakardım. Bile bile buraya bırakması çok yanlış.” dedi.

Sahiplendiği köpeği çok sevdiğini belirten Zeynep Tirgil, “Biri arabayla çöp atma bahanesiyle bırakmış. Ben de aldım sahiplendim, ömür boyu bakacağım. 'Kuki' adını verdim. Sahibi de gelse artık alamaz. Yuva yaptık ona, yeri de sıcak.” ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta çöp konteynerinin yanına bırakılan köpek yavrusu, bir hayvansever tarafından...

Zonguldak'ta çöp konteynerinin yanına bırakılan köpek yavrusu, bir hayvansever tarafından sahiplenildi. "Kuki" ismi verilen köpek, mahallede hayvanseverliğiyle tanınan Zeynep Tirgil'e teslim edilerek köpeğin yuvaya kavuşması sağlandı.

Zonguldak'ta çöp konteynerinin yanına bırakılan köpek yavrusu, bir hayvansever tarafından...

Zonguldak'ta çöp konteynerinin yanına bırakılan köpek yavrusu, bir hayvansever tarafından sahiplenildi. "Kuki" ismi verilen köpek, mahallede hayvanseverliğiyle tanınan Zeynep Tirgil'e teslim edilerek köpeğin yuvaya kavuşması sağlandı.

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