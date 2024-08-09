Zonguldak'ta Trafik Kazası: Kamyon Sürücüsü Tutuklandı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü S.Ç. tutuklandı.

Kaza Anı ve Sonrası

Dün Bağlık Mahallesi'nde gerçekleşen kaza, S.Ç. idaresindeki 67 ACV 533 plakalı kamyonun, E.P. yönetimindeki 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan çarpması ile başladı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, kaldırımda yürüyen Erdem Y., Zehra Y., Niyazi Y. ve kızı Buse Y.’ye çarparak korkuluklardan dere yatağına devrildi. Kayıplar ve Yaralılar

Hayatını kaybeden Zehra Y.'nin, İtalya'dan memleketi Ereğli'ye geldiği günde bu trajik kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Eşi ve 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazadan sonra S.Ç. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, S.Ç.'yi tutuklama kararı aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.