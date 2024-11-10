Zonguldak'ta Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga: 6 Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Zonguldak'ta, Meşrutiyet Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan bıçaklı kavga, şehirde büyük bir yankı uyandırdı. Olayda, 25 yaşındaki M.C., başka bir sürücü olan 37 yaşındaki S.B.'yi, yüzüne aldığı darbe sonrası otomobiliyle peşine takıldı. İkili, S.B.'nin mahallesine kadar geldi ve burada bıçaklı kavgaya tutuştu.

Kavga ve Yaralılar

Kavga sırasında S.B. ve arkadaşı 31 yaşındaki F.B., bıçakla yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri, kavganın büyümesine engel olmak için duruma müdahale etti. Yaralılardan F.B. ve M.C. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. F.B. ve M.C. taburcu edilirken, S.B.'nin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

Adli Süreç Başlatıldı

Poliș, kavgaya karıştığı tespit edilen zanlıları gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe S.B, F.B, S.D, R.K, T.Ö. ve E.T. tutuklanırken, M.C. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sonuç

Yaşanan bu üzücü olay, Zonguldak'ta bireysel güvenlik ve toplumsal huzur açısından önemli bir gündem maddesi haline geldi. Olayın detayları ve yaralıların durumu ile ilgili gelişmeler takip edilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ta trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.