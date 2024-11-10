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Zonguldak'ta Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga: 8 Zanlı Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavga sonucunda 8 zanlı gözaltına alındı. Yaraladılar arasında hastanede tedavi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:20
Zonguldak'ta Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga: 8 Zanlı Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta bir trafik kazasının ardından yaşanan bıçaklı kavga, 8 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Meşrutiyet Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde, önceki gün yaşanan kazanın ardından başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüştü. M.C. (25), yüzüne aldığı darbe sonrasında diğer sürücü S.B. (37)'yi otomobiliyle takip etti. İkili arasında yaşanan kavga sırasında S.B. ve arkadaşı F.B. (31) bıçakla yaralandı.

Olayı gören mahalle sakinleri, darbedilen M.C.'yi korumak için müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığın arasından M.C.'yi alarak güvenli bir şekilde hastaneye götürdü.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.B. ve M.C. taburcu edilirken, S.B.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kavga sırasında yer alan 6 kişiyle birlikte F.B. ve M.C. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ta trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı...

Zonguldak'ta trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı...

Zonguldak'ta trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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