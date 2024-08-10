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Zonguldak'ta Trajik Kaza: Hayatını Kaybeden Kadın Defnedildi

Zonguldak'ta bir taksi kazasında hayatını kaybeden kadın, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:22
Zonguldak'ta Trajik Kaza: Hayatını Kaybeden Kadın Defnedildi

Zonguldak'ta Trajik Kaza

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza sonucunda hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Ağır Kaza Detayları

8 Ağustos'ta Bağlık Mahallesi'nde, arkadan çarpan bir kamyon nedeniyle savrulan taksi, kaldırımda yürüyen yayalara çarparak büyük bir faciaya neden oldu. Kazada hayatını kaybeden kadının adı Zehra Yolaçan olarak belirlendi. Yolaçan, kazanın yaşandığı gün İtalya'dan memleketi Karadeniz Ereğli'ye döndüğü öğrenildi.

Cenaze Töreni

Yolaçan'ın cenazesi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Elmatepe Mahallesi Yarma Camisi'nde kılınan namazın ardından Kışla Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine, Yolaçan'ın yakınlarının yanı sıra, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, çeşitli siyasi parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kazanın ardından taksi sürücüsü ve dört kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, maalesef Zehra Yolaçan kurtarılamadı. Olayın ardından tutuklanan kamyon sürücüsü S.Ç. ise mahkeme tarafından gözaltına alındı. Yaralanan dört kişinin tedavileri devam etmekte.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kamyonun arkadan vurması sonucu savrulan taksinin...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kamyonun arkadan vurması sonucu savrulan taksinin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi, Elmatepe Mahallesi Yarma Camisi'nde kılınan namazın ardından Kışla Mahallesi'nde toprağa verildi.

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