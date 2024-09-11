Zonguldak'ta Trajik Olay: 4 Yaşındaki Çocuk Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Trajik Bir Kaza

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Yeni Mahalle'deki bir apartmanda ikamet eden 4 yaşındaki Y.E.A, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü.

Olayın ardından, ihbar üzerine ilgili sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahale işlemlerinin ardından Y.E.A, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ne yazık ki, hastanede gerçekleştirilen müdahalelere rağmen, küçük çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.