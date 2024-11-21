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Zonguldak'ta Tren Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak Kilimli'de trenin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:13
Zonguldak'ta Tren Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak Kilimli'de Tren Kazası

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, bakım treninin kapalı bariyere rağmen geçmeye çalışan bir hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Zonguldak-Filyos seferi sırasında gerçekleşti. Bakım treni, Göbü köyündeki hemzemin geçitte kapalı olan bariyerden geçmeye çalışan Sefer B.'nin (52) kullandığı 67 AAV 850 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü Sefer B. ile araçta bulunan E.B.K. (14) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Kaza haberinin alınmasının ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.B.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ulaşım ve Seferler

Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Geçici olarak durdurulan tren seferleri de yeniden başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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