Zonguldak'ta Üst Geçide Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü

Zonguldak'ta Üst Geçide Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları ve Müdahale

Zonguldak’ta Karadeniz Ereğli istikametinden Alaplı yönüne giden 46 BA 791 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan sürücü E.K.G. (21) ile yolcu F.S. (19) olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

