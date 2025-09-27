Zonguldak'ta Üst Geçide Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü

Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli-Alaplı yolunda sürücünün hakimiyeti kaybettiği 46 BA 791 plakalı otomobil üst geçidin direğine çarptı; E.K.G. (21) ile F.S. (19) hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:13
Kaza Detayları ve Müdahale

Zonguldak’ta Karadeniz Ereğli istikametinden Alaplı yönüne giden 46 BA 791 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan sürücü E.K.G. (21) ile yolcu F.S. (19) olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

