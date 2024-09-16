Zonguldak'ta Uyuşturucu Dava Sonucu: İki Kaptana Ceza, Diğerleri Beraat Etti

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunun Davası Tamamlandı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Kolombiya'dan gelen Panama bayraklı bir gemide ele geçirilen yaklaşık 141,5 kilogram kokain ile ilgili yargılama sonuçlandı. Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, 10 yabancı sanıktan iki kaptana ayrı ayrı 30 yıl hapis cezası verilerek, diğer sekiz sanığın beraatine hükmedildi.

Duruşmada Savunmalar Yapıldı

Sanık kaptan M.D., geçmişte 30'dan fazla gemide kaptanlık yaptığını ve hiçbir suça karışmadığını belirterek, eğilimleri kabul etmediğini savundu. Geminin güvenliği için gerekli talepleri yönelttiğini, yetkililere tüm güvenlik önlemlerini ilettiğini vurguladı. Duruşma esnasında, "Gemi 28 Ağustos'ta ek güvenlik talebinde bulundum, amacım uyuşturucu madde taşınmasını engellemekti." dedi.

Daha sonra konuşan ikinci kaptan A.A., Kolombiya'da yapılan yükleme sırasında uyuşturucunun gemiye yerleştirilmiş olabileceğini belirtti. Uyuşturucunun karanlıkta gizlenmiş olabileceğini ve ambarın yüksekliği nedeniyle tüm yükü göremediğini ifade etti. "Aydınlatma yetersizdi; bunu görmedim, bilgim yok." şeklinde savunma yaptı.

Mühendisten Suçlamalara Yanıt

Geminin başmühendisi L.P. ise yükleme ve güvenlik anlamında herhangi bir sorumluluğu olmadığını açıkladı. "Ben mekanik aksamın çalışmasından sorumluyum. Uyuşturucunun bulunduğu alanda görevim yoktur." diyerek beraat talep etti.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Duruşmayı, Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile diğer bazı ülkelerin konsolosluk yetkilileri takip etti. Mahkeme heyeti, kaptanlar M.D. ve A.A.’ya 30 yıl hapis ve toplamda 200 bin lira adli para cezası verdi. Diğer sanıkların beraatını onayladı.

Narkotik Operasyonu Detayları

Olay, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen bir operasyon sonucu gerçekleşti. 5 Ekim 2023’te, Kolombiya'dan gelen geminin Ereğli Limanı'na uyuşturucu getirebileceği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda gemideki aramalarda 141,5 kilogram kokain ele geçirildi. 10 sanık, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme" suçlamalarıyla tutuklandı.