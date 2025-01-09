Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı. Valilikten alınan bilgilere göre, şehir merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik hedef odaklı çalışmalar yapıldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Teknik ve fiziki takiplerin ardından düzenlenen operasyonda toplam 645 gram uyuşturucu madde, 271 uyuşturucu etkiye sahip hap, bir hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Tutuklama ve Adli İşlemler

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Ayrıca şüphelilerden 2'sine uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 645 gram uyuşturucu madde, 271 uyuşturucu etkiye sahip hap, hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 645 gram uyuşturucu madde, 271 uyuşturucu etkiye sahip hap, hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.