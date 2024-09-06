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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Karadeniz Ereğli'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda 6 uyuşturucu zanlısından 5'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:47
Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'taki Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Detayları

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti gerçekleştiren A.A, E.T, K.T, H.U, M.K.U, ve L.E'yi takibe aldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 kilo toz esrar ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklanırken, H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevre Güvenliği İçin Mücadele Sürüyor

Bu tür operasyonlar, Karadeniz Ereğli'nin güvenliğini artırmak ve uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla yetkililer tarafından önemle sürdürülüyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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