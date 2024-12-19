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Zonguldak'ta Yakılan Afgan İşçiye Dair Yeni Bilirkişi Raporu Açıklandı

Zonguldak'ta yakılmış halde bulunan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:20
Zonguldak'ta Yakılan Afgan İşçiye Dair Yeni Bilirkişi Raporu Açıklandı

Zonguldak'ta Afgan İşçinin Yakılmış Cesedi Üzerine Yeni Bilirkişi Raporu

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 20 sayfalık rapor, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi doğrultusunda dava dosyasına girdi.

Raporun Önemli Bulguları

Yeni raporda, Nourtani'nin zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı ifade edildi. Radyolojik görüntülemenin değerlendirilmesinde, yalnızca göz küresini çevreleyen kemik yapısında bir kırık tespit edilirken, diğer kemik dokularda herhangi bir kırığa rastlanmadığı belirtildi. Bacaklardaki hasarların ise yanık nedeniyle oluştuğu aktarıldı.

Adli dosyada yer alan ifadelere göre, Nourtani 9 Kasım 2023 tarihinde kömür madeninde çalıştığı sırada fenalaşmış, bir gün sonra yol kenarında kömürleşme derecesinde yanık halde bulunmuştu. Otopsi sonuçlarına göre, cesedinde iç organ kaybı ve travmatik değişimler olduğundan ayrıntılı inceleme yapılamadığı kaydedildi.

Ölüm Sebebi Belirsizliğini Koruyor

Raporun sonuç kısmında, kişinin kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının belirlenemediği, ölüm zamanının 9 Kasım 2023 tarihiyle uyumlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, olay sonrası Acil Servis'in geç çağrılması halinde Nourtani'nin kurtulma ihtimali olup olmadığının bilinmediği ifade edildi.

Nourtani'nin yakılmış halde bulunmasına ilişkin yargılanan 6 sanıktan 3'ü tutuklu olarak mahkemeye çıkarılacak.

Olayın Gelişimi

Kırat Mahallesi'nde 10 Kasım 2023 tarihinde ormanda yanmış halde bulunan cesedin 50 yaşındaki Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, ruhsatsız olarak işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan zanlılar A.A, E.G. ve H.K. olurken, diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nourtani'nin çalışma sırasında fenalaşıp ormana götürüldükten sonra benzin dökülerek yakıldığı iddia edildi. Cesedin bulunmasından dört gün önce, maden ocağının jandarma ekipleri tarafından patlayıcı ile kullanılamaz hale getirildiği ancak zanlıların yeni giriş açarak ocağı yeniden faaliyete soktuğu tespit edildi.

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