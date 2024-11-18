Zonguldak'ta Yangın Faciası: 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Zonguldak’ta Yangın Faciası

Zonguldak'ta, Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak'ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki Yalçın Koç, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Koç'un, sabah kahvehaneye gelmemesi üzerine endişelenen komşuları, kontrol etmek üzere evine gitti. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak, yatağında bulunan Yalçın Koç, vücudunda yanıklar olduğu tespit edilerek yaşamını yitirdi.

Koç'un cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve Koç'un kesin ölüm nedeni hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.