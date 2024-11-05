Zonguldak'ta Yaralı Tilki Kurtarıldı

Zonguldak'ta Yaralı Tilki Tedavi Altına Alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı bir tilki, bir fındık fabrikasında çalışan işçilerin dikkati sayesinde tedavi edilmek üzere alındı.

İtfaiye Ekiplerine Bildirildi

Fındık fabrikasında malzemelerin altında saklanan yaralı tilki, işçiler tarafından fark edildi. İşçiler hemen durumu itfaiye ekiplerine iletti.

Tilki Kurtarıldı ve Tedavi Ediliyor

İtfaiye ekipleri, fabrikaya gelerek yaralı tilkiyi yakaladı ve Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada detaylı muayeneden geçirilen tilkinin tedavisi sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekiplerine Teslim Edilecek

Yaralı tilkinin tedavisi tamamlandıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı. Muayene edilen tilki, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.