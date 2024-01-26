Zonguldak'ta yardım kömüründen taş çıktı Valilik olaya müdahale etti

Zonguldak'ta ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın verdiği kömürde 'kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş' olduğu ortaya çıktı. Valilik, durumu inceledikten sonra 70 ihtiyaç sahibi aileye yeniden kömür dağıttığını açıkladı.

Zonguldak'ta yardım kömüründen taş çıktı Valilik olaya müdahale etti
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Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımında bulundu. Ancak bazı aileler, kömür çuvallarının içinde taş olduğunu görünce şikayette bulundu. Valilik yetkilileri, şikayetleri değerlendirerek inceleme yaptı. Kömürleri çuvaldan çıkartıp kontrol eden vatandaşlar sosyal medyada isyan etti. 

Zonguldak Valiliği, dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyi aşan taş olduğunu bildiren muhtarlar ve hak sahiplerinin başvurularını vakfın yerinde yaptığı incelemelerle doğruladığını açıkladı. Valilik, 70 haneye daha fazla kömür verildiğini ve taşlı kömür alan hak sahiplerine de yeni kömür dağıtılacağını duyurdu. Valilik, konunun yakından izlendiğini ve kömür tedarik eden kurumların bilgilendirildiğini belirtti.

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