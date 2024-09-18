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Zonguldak'ta Yargılama Devam Ediyor: Afgan İşçinin Cesedi ve 6 Sanık

Zonguldak'ta yakılmış halde bulunan Afgan işçi için altı sanığın yargılanma süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:07
Zonguldak'ta Yargılama Devam Ediyor: Afgan İşçinin Cesedi ve 6 Sanık

Zonguldak'ta Afgan İşçi Cinayeti Davası

Zonguldak'ta ruhsatsız bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin yakılmış olarak bulunması nedeniyle başlatılan davada, altı sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşma Detayları

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kırat Mahallesi'de 9 Kasım 2023'te bulunan Nourtani'nin cesedinin ardındaki üç tutuklu sanık, A.A. (52), E.G. (34) ve H.K. (46), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.Ç. (46) ve E.D. (22), maktulün ve sanıkların yakınları ve taraf avukatları ile birlikte salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık S.K. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıkların İfadeleri

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ederken, Vezir Mohammad Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki sanıkların cezalandırılmasını istedi. Nourtani'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise sunulan bilimsel mütalaanın olayın seyrini değiştirdiğini belirtti.

Nourtani'nin cesedinin tanınabilir olduğunu ama sadece böbrek ve pankreasının bulunduğu bölgede yanıkların derinleştiğini kaydeden Şeker, 'Olaydan önce eşi aranıp 20 bin dolara böbrek talebi yapılıyor. Sonra sadece bu kısmı yanmış. Bu nedenle sanıkların canavarca hisle tasarlayarak öldürme ve mümkünse insanlığa karşı suç çerçevesinde de değerlendirilmeleri gerekir' dedi.

Davada Yaşanan Gerginlikler

Tutuklu sanık H.K., Afgan işçinin ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını öne sürerek, ilkyardım deneyimi olduğunu ve Nourtani'nin hayata dönmesi için elinden geleni yaptığını iddia etti. H.K.'nin avukatı ise Adli Tıp Kurumu raporunun net olduğunu vurguladı.

Davada yaşanan gerginlik, Vezir Mohammad Nourtani'nin ailesine destek vermek amacıyla duruşma sonrası açıklama yapmak isteyen 'Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı' ile sanık yakınları arasında arbede çıkmasıyla arttı. Polis ekipleri araya girmesiyle arbede yatıştırıldı. Ayrıca, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de duruşmayı takip edenler arasında yer aldı.

Olayın Arka Planı

Kırat Mahallesi'nde 10 Kasım 2023 tarihinde ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesedin, 3 çocuk babası Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlenmişti. Nourtani'nin ruhsatsız maden ocağında çalıştığı ve iş sırasında fenalaşıp daha sonra yakıldığı iddia edilmiştir. Duruşma, Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor alınması ve tutuklu sanıkların hallerinin devamı istemiyle 20 Aralık'a ertelendi.

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