Zonguldak'ta Yolcu Otobüsü Tünel Duvarına Çarptı: 3 Yaralı

Zonguldak'ta Yolcu Otobüsü Kazası

Zonguldak'ta yolcu otobüsünün tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. E.G. (36) yönetimindeki 34 GV 658 plakalı yolcu otobüsü, Gökgöl Tüneli mevkisinde duvara çarparak kaza yaptı.

Kazanın Ardından İlk Müdahale

Kaza sonrasında olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, hemen ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güvenlik Önlemleri ve Yolculukların Devamı

Kaza nedeniyle polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altında tutmaya çalıştı. Kaza yerinde bir süre beklemek zorunda kalan yolcular, daha sonra başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Zonguldak'ta yolcu otobüsünün tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kara yolunda güvenlik önlemi alındı.

Zonguldak'ta yolcu otobüsünün tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kara yolunda güvenlik önlemi alındı.