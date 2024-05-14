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Zonguldak’taki bir maden göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan Gelik Madencilik'e ait özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle 1 işçi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:34
Zonguldak’taki bir maden göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta Kilimli ilçesinde yer alan Gelik Madencilik'e ait bir maden ocağında, göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük sonrasında, madende kömür üretim işçisi olarak çalışan Onur Savaş ayağından, Şenol Zurnalı isimli madenci ise başından yaralandı.

Olayın meydana gelmesinden yaklaşık yarım saat sonra, işçi arkadaşları tarafından göçükten çıkartılan işçiler, Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı. Başından yaralanmış olan Şenol Zurnalı isimli işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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