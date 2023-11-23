Zonguldak'taki gemi faciasından bir acı haber daha

Zonguldak açıklarında fırtına nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan 11 kişilik mürettebatın akıbeti merak ediliyor. Arama çalışmalarına AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve SAT komandoları katılıyor. Bugün sabah saatlerinde batığın bulunduğu 25 metre derinlikte dalgıçlar bir kişinin cesedine ulaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen denizcinin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayıp 10 Kişi İçin Umutlar Tükeniyor

Arama çalışmalarının beşinci gününde kayıp 10 kişi için umutlar giderek azalıyor. Batığın bulunduğu bölgede hava ve deniz şartlarının zorlu olması, arama çalışmalarını güçleştiriyor. Sonar sistemiyle donatılan savaş gemisiyle bölgeye gelen SAT komandoları, batık bölgesinde kayıp mürettebatı aramalara katılıyor.

Arama çalışmaları sırasında bugüne kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 20 Kasım'da geminin aşçısı Metin Usta'nın cesedi bulunmuştu.

AFAD: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

AFAD, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bu sabah saatlerinde 1 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 10 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları, profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

• Zonguldak'ta batan gemi nerede? Zonguldak'ta batan gemi, Ereğli ilçesine bağlı Karadeniz Ereğli açıklarında bulunuyor.

• Zonguldak'ta batan gemi ne zaman battı? Zonguldak'ta batan gemi, 19 Kasım 2023 tarihinde fırtına nedeniyle battı.

• Zonguldak'ta batan gemide kaç kişi vardı? Zonguldak'ta batan gemide 11 kişilik mürettebat vardı.

• Zonguldak'ta batan gemide kaç kişi öldü? Zonguldak'ta batan gemide bugüne kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

• Zonguldak'ta batan gemide kimler vardı? Zonguldak'ta batan gemide, kaptan, 2 mühendis, 2 tayfa, 2 gemici, 2 aşçı ve 2 temizlik personeli vardı.