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Zonguldak'taki Madenciler Deprem Tatbikatında Buluştu

Zonguldak'ta madenciler, 3. Maden Kurtarma Yarışması öncesi deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:28
Zonguldak'taki Madenciler Deprem Tatbikatında Buluştu

Zonguldak'ta Deprem Tatbikatı

Zonguldak'ta, 3. Maden Kurtarma Yarışması'na hazırlanan madencilere özel bir deprem tatbikatı düzenlendi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde, 17-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek bu etkinlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çalışanları, çeşitli senaryolar üzerinden eğitim alıyor.

Tatbikata Katılan Madenciler

Bu kapsamda, iki ay süresince eğitim alan 8 kişilik madenci ekibi, arama kurtarma, maden kazaları, yangın söndürme ve ilk yardım gibi konularda hazırlıklar yaptı. Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimlerle ekip, enkaz altından arama kurtarma tekniklerini öğrenerek tatbikat için hazırlandı.

Gerçekçi Senaryo

Tatbikat esnasında, AFAD personelinin de katılımıyla senaryo gereği yaralı ve cenaze çıkarma işlemleri gerçekleştirildi. Bir AFAD personeli, "Annemi kurtarın. Çalışsanıza, hadi hızlı." diyerek tatbikatın gerçeklik duygusunu artırdı. Durumu kontrol altına alan madenciler, personeli sakinleştirip arama kurtarma çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladı.

Madenci Ekibinin Değerlendirmesi

Yarışmaya katılacak arama kurtarma takımının lideri, maden teknikeri Cenk Çelikel, medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelikel, AFAD ile ortaklaşa yürütülen çalışmanın oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Bilgi birikimimizi ve teknik bilgilerimizi birleştirerek ülkemize katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yarışmada da başarılı sonuçlar almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenci ekibi, Zonguldak Afet ve Acil...

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenci ekibi, Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim aldı. Eğitimin ardından 3. Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak madencilere yönelik deprem tatbikatı düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenci ekibi, Zonguldak Afet ve Acil...

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenci ekibi, Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim aldı. Eğitimin ardından 3. Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak madencilere yönelik deprem tatbikatı düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenci ekibi, Zonguldak Afet ve Acil...

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenci ekibi, Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim aldı. Eğitimin ardından 3. Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak madencilere yönelik deprem tatbikatı düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenci ekibi, Zonguldak Afet ve Acil...

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenci ekibi, Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim aldı. Eğitimin ardından 3. Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak madencilere yönelik deprem tatbikatı düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenci ekibi, Zonguldak Afet ve Acil...

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenci ekibi, Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim aldı. Eğitimin ardından 3. Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak madencilere yönelik deprem tatbikatı düzenlendi.

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