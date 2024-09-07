Zonguldak'taki Ruhsatsız Maden Göçüğünde Trajik Kayıp

Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: Trajik Bir Kayıp

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Ruhsatsız maden ocağında çalışan Hasan Yılmaz (51), göçük altında mahsur kaldı. Durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile Yılmaz, göçükten çıkarıldı. Ancak ne yazık ki yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Yılmaz'ın cesedi, gerekli incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.