Zonguldak Tarım Lisesi Öğrencileri Tere ve Roka Hasadı Yaptı

Zonguldak Çaycuma'da Tarım Lisesi öğrencileri uygulamalı hasatta

İlçe müdürlüğü personeli rehberliğinde "uygulama dersi" gerçekleştirildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Tarım Lisesi öğrencileri, uygulamalı eğitim kapsamında tere ve roka hasadı yaptı. Uygulama, öğrencilere tarımsal üretimin pratik aşamalarını yerinde gösterme amacını taşıdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, çalışma Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin rehberliğinde yürütülen bir "uygulama dersi" çerçevesinde gerçekleştirildi. Derste öğrencilere hasat süreci ve uygulama teknikleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Öğrenciler, sahada yaptıkları hasat ile teorik bilgilerini pekiştirirken, tere ve roka bitkilerinin üretim ve hasat süreçlerini bizzat deneyimleme fırsatı buldu. Eğitim, gençlerin tarımsal üretime yönelik beceri kazanmasını amaçlıyor.

