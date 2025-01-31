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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:42
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı Oylamasında

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı. Bu oylama, Anadolu Ajansı tarafından yıl boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafları seçme fırsatı sunuyor.

Hacıbektaşoğlu, oylamaya katılarak hem Zonguldak'ı temsil etti hem de sanatın ve fotoğrafçılığın önemine vurgu yaptı. Bu tür etkinlikler, yerel halk ile kültürel mirası bir araya getirerek güçlü bir bağ oluşturma amacı taşıyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar...

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafına oy verdi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar...

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafına oy verdi.

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