Zonguldak ve Bartın'da 162 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Zonguldak ve Bartın illerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 162 köy yolu, kar nedeniyle kapanmış durumda.

Zonguldak'ta dün başlayan kar yağışı, aralıklarla sürmesine rağmen, ulaşımda ciddi aksaklıklara yol açtı. İl genelinde merkezde 8, Kilimli'de 1, Kozlu'da 9, Çaycuma'da 5 ve Karadeniz Ereğli'de 58 olmak üzere toplam 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bartın'da ise kar yağışı son 2 gündür etkisini sürdürmekte. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye, kent merkezinde ise 5 santimetreye kadar ulaştı. Bartın'da, merkez ilçede 43, Ulus'ta 17, Amasra'da 8 ve Kurucaşile'de 13 olmak üzere toplam 81 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütmekte. Kar yağışının etkileri devam ederken, önümüzdeki günlerde durumun nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.