Zonguldak ve Bartın'da 28 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Zonguldak ve Bartın'da Kar Sıkıntısı

Zonguldak ve Bartın'da etkili olan kar yağışı, 28 köy yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla devam ederek, yolların kapanmasına neden oldu.

Zonguldak'ta, merkezde 3, Kilimli'de 2, Kozlu'da 6 ve Çaycuma'da 5 olmak üzere toplamda 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bu yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bartın'daki Etkiler

Bartın ilinde de benzer bir durum yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan kar, merkez ilçede 5, Kurucaşile ilçesinde ise 7 olmak üzere 12 köy yolunun kapanmasına yol açtı.

Dağlık bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yağış ve buzlanma nedeniyle sürücüler zorlu anlar yaşadı. Kara yolları ekipleri, Bartın-Kastamonu kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için ekiplerin, zorlu hava koşullarında özverili çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da kar nedeniyle 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşırken, yağış ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.

Bartın'da kar nedeniyle 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşırken, yağış ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.