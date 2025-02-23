Zonguldak ve Bartın'da Eğitime Kar Engeli: 24 Şubat'ta Ara Verildi

Zonguldak ve Bartın'da 24 Şubat'ta eğitim kurumları, yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle kapalı olacak.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:58
Zonguldak ve Bartın'da Eğitime Kar Engeli: 24 Şubat'ta Ara Verildi

Zonguldak'ta Eğitime Ara Verildi

Zonguldak'ta, 24 Şubat Pazartesi günü eğitim kurumlarına yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ara verildi. Zonguldak Valiliği, yapılan meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirlerin alındığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinin 24 Şubat'ta eğitimine ara verileceği belirtildi. Ayrıca, il genelinde planlanan hizmet içi eğitimler ve e-sınav faaliyetleri de ertelendi.

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. Malul, engelli ve hamile kamu çalışanları ise idari izinli sayılacak.

Bartın Üniversitesi'nde de Eğitim Durduruldu

Bartın'da, Zonguldak'taki gibi etkili olan kar yağışı sonrası, Bartın Üniversitesi de 24 Şubat'ta eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verileceğini açıkladı. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

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