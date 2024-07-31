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Zonguldak ve Bolu'da Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Suikasta Protesto

Zonguldak ve Bolu'da, İran'da suikasta kurban giden Hamas lideri Heniyye için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:42
Zonguldak ve Bolu'da Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Suikasta Protesto

Zonguldak ve Bolu'da Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Zonguldak ve Bolu'da gıyabi cenaze namazı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Yoğun Katılım

Zonguldak’ta Yeni Cami önünde akşam namazı sonrası bir araya gelen topluluk, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti. Katılımcılar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak, tekbir getirdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Sadettin Dede, “Heniyye, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Filistin'deki binlerce mücahitten biri.” dedi. Dua ardından, programa iştirak eden diğer vatandaşlar da yoldan geçenler tarafından desteklendi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Bolu'daki Tepkiler

Bolu'da ise akşam namazının ardından Kadı Camisi’nde bir araya gelen topluluk, Heniyye’ye yapılan suikasta karşı protesto gösterdi. Anadolu Gençlik Derneği Bolu Şube Başkanı Engin Aydın, yaptığı açıklamada, “İsrail rejimi, İsmail Heniyye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır. Ancak aziz komutan Heniyye, çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından katılımcılar, İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı

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