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Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesini ve anneannesini baltayla katletti!

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Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesini ve anneannesini baltayla katletti!
Zonguldak Devrek'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki kadın annesini ve anneannesini önce baltayla öldürdü. Cesetleri parçalara ayıran kadın daha sonra bu uzuvları evin camından sokağa fırlattı.

Günlerce konuşulacak cinayet haberi Türkiye'yi salladı. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çılgına dönen bir kadın, sabah erken saatlerde annesini ve anneannesini vahşice katletti.

Korkunç olay, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bulunan bir toplu lojmanda gerçekleşti. Önceden akıl sağlığı sorunları olduğu söylenen 31 yaşındaki Rabiha Ç. isimli bir kadın sabah 05.00 sularında öfkeye kapıldı ve evde annesine ve büyükannesine baltayla saldırdı.

ÖNCE PARÇALADI DAHA SONRA DA CAMDAN ATTI

Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesini ve anneannesini baltayla katletti

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Rabiha Ç., annesi Şeyda Ç. ve anneannesi Medine K.'ya eline aldığı baltayla saldırdı. Katil zanlısı kadın, daha sonra parçalara ayırdığı annesinin ve anneannesinin uzuvlarını eşyalarıyla beraber evin camından sokağa fırlattı.

Gürültüyle uyanan komşular olayı hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde bulunan jandarma ekipleri, ana girişi balyozla yıkarak zorla içeri girdi.

SOKAKTAN CESET PARÇALARI TOPLANDI

Katil zanlısı Rabia Ç., polis tarafından gözaltına alınırken annesinin ve anneannesinin cesetlerinden parçalar toplanarak bir tabuta yerleştirildi. Cesetler otopsi için Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Katil zanlısının sorgusu devam ediyor.

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