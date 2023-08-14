Zonguldak'ta tüyler ürperten cinayet: Uykularında katletti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bugün sabah saatlerinde dehşet verici bir cinayet meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 31 yaşındaki R.Ç., Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşayan annesi Şeyda Ç. ve anneannesi Medine K.'yi uyurken baltayla öldürdü.

Olay, komşuların duyduğu gürültü üzerine fark edildi. Komşuların hemen jandarmaya haber vermesi sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri girdiklerinde, iki kadının parçalanmış cesediyle karşılaştı.





R.Ç., olay yerinde gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cesetlerin incelemesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi. Olayın ardından bölgede büyük bir şok yaşanırken, komşular ve yetkililer bu dehşet verici cinayete anlam veremiyor.

Kadının psikolojik sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilirken, olayın ayrıntıları henüz netlik kazanmış değil. Soruşturma ise derinlemesine devam ediyor.

Bu korkunç cinayet, Zonguldak'ı sarsarken, toplumda da büyük bir üzüntü ve endişe yarattı. Olayın ayrıntıları ve motivasyonuyla ilgili daha fazla bilgi elde edildikçe durum daha netleşecek.