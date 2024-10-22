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Zorba Balesi Ankara'da Seyirciyle Buluşuyor

Zorba balesi, 24 ve 26 Ekim tarihlerinde Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:13
Zorba Balesi Ankara'da Seyirciyle Buluşuyor

Zorba Balesi, Ankara'da Görücüye Çıkıyor

Ankara Devlet ve Opera Balesi (ADOB) tarafından sahnelenen Zorba balesi, 24 ve 26 Ekim tarihlerinde seyirciyle bir araya gelecek.

Filmin Uyarlaması ve Müzik İçin İsimler

ADOB'dan elde edilen bilgilere göre, usta yazar Nikos Kazancakis’in ünlü romanı zemininde şekillenen Zorba, Mikis Theodorakis’in müziği ve Lorca Massine’nin metninin yanı sıra koreografisi ile izleyicileri büyüleyecek.

Performans Zamanları

Kapalı gişe oyunlarıyla dikkat çeken bu gösterim, yerleşik sahnelerde ve çeşitli festivallerde sıkça izleyici karşısına çıkmakta. Sanatseverler, Zorba balesini 24 Ekim saat 20.00'de ve 26 Ekim saat 13.00'de izleme fırsatına sahip olacaklar.

Ankara Devlet ve Opera Balesince (ADOB) sahnelenen Zorba balesi, 24 ve 26 Ekim'de seyirciyle...

Ankara Devlet ve Opera Balesince (ADOB) sahnelenen Zorba balesi, 24 ve 26 Ekim'de seyirciyle buluşacak. Usta yazar Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü romanından sahneye uyarlanan Zorba, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisiyle Opera Sahnesinde sahnelenecek.

Ankara Devlet ve Opera Balesince (ADOB) sahnelenen Zorba balesi, 24 ve 26 Ekim'de seyirciyle...

Ankara Devlet ve Opera Balesince (ADOB) sahnelenen Zorba balesi, 24 ve 26 Ekim'de seyirciyle buluşacak. Usta yazar Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü romanından sahneye uyarlanan Zorba, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisiyle Opera Sahnesinde sahnelenecek.

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