Zore Kanyonu'nda 60 Doğaseverle Yürüyüş — DİDOSK'tan Temizlik Çağrısı

Zore Kanyonu'nda 60 Doğaseverle Yürüyüş

Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasındaki Zore Kanyonu'nda yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) organizasyonuyla gerçekleştirildi; 60 doğasever katıldı.

Doğa ve Temizlik Çağrısı

DİDOSK Başkanı Yeliz Çuban, doğanın korunmasının ortak görev olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten muhteşem bir ortamdayız, manzara büyüleyici, hava serin ve huzur verici ancak ne yazık ki çöpler yine en büyük sorun olarak karşımıza çıktı. Doğa bize emanet, bizden sonrakilere tertemiz aktarmamız gereken en büyük mirastır. O yüzden buraya gelenlerden ricamız, çöplerini yanlarında getirdikleri gibi götürmeleridir." dedi.

Katılımcı Görüşleri

DİDOSK yönetim kurulu üyesi Eray Karahan kanyonda her yıl etkinlik düzenlediklerini, kanyonun çok güzel olduğunu ve etkinliğe katılanların memnun kaldığını söyledi.

Mehmet Şirin Zengin kanyonun serin havasının bölge insanı için büyük bir nimet olduğunu belirterek, "Herkesin gelip burada yürüyüş yapmasını isteriz." dedi.

Kemal Aydın kanyonu gizli bir doğa hazinesi olarak nitelendirip, "Diyarbakır'ın sıcağından kaçıp buraya geldik. Herkesin gelip bu güzellikleri görmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Batman'ın Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasındaki Zore Kanyonu'nda yürüyüş etkinliği düzenlendi.